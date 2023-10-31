Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. Россиянин начнёт турнир матчем с Григором Димитровым из Болгарии, занимающим 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче первого круга Димитров обыграл 22-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Поединок, длившийся 2 часа 18 минут, завершился победой болгарского теннисиста со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

Париж. 1-й круг
30 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
2 		7 7 3
         
Лоренцо Музетти
22
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

В прошлом розыгрыше парижского «Мастерса» Медведев, также стартовавший во втором круге, уступил австралийцу Алексу де Минору. Действующим же победителем престижного турнира с призовым фондом € 5 779 335 является датчанин Хольгер Руне, обыгравший в том финале серба Новака Джоковича.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android