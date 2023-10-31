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Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым во втором круге «Мастерса» в Париже

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. Россиянин начнёт турнир матчем с Григором Димитровым из Болгарии, занимающим 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче первого круга Димитров обыграл 22-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Поединок, длившийся 2 часа 18 минут, завершился победой болгарского теннисиста со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.

В прошлом розыгрыше парижского «Мастерса» Медведев, также стартовавший во втором круге, уступил австралийцу Алексу де Минору. Действующим же победителем престижного турнира с призовым фондом € 5 779 335 является датчанин Хольгер Руне, обыгравший в том финале серба Новака Джоковича.