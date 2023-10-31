Каспер Рууд — о результатах в нынешнем сезоне: этот год был сложным

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд в преддверии первого матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) прокомментировал свои результаты в нынешнем сезоне.

«Прошлый год был невероятным, я финишировал на третьей строчке в рейтинге ATP, по ходу сезона даже становился вторым. Этот год был сложным во многих смыслах. Чем выше рейтинг, тем выше ожидания, ты думаешь, что у тебя есть шанс сыграть в финале или выиграть трофей на каждом турнире.

Когда проигрываешь на ранних стадиях, ты такой: «Что происходит? Неужели я хуже? Разве другие игроки настолько лучше?» Это был сезон, когда просто нужно было попытаться набраться опыта в качестве игрока первой тройки.

В некотором смысле было приятно получить пару оплеух. Это помогло понять, что не всё всегда будет идти гладко. Для этого нужно усердно работать и, конечно, выкладываться на все сто. Это раздражает, обескураживает, выводит из себя, когда на корте у тебя не идёт игра. Однако посмотрим, как сложится турнир в Париже. Это не конец света.

На данном этапе трудно сказать, какой урок можно извлечь, поскольку сезон ещё не закончился, впереди ещё один турнир. Стабильная игра против такого количества отличных игроков в статусе фаворита — это то, над чем мне нужно поработать в следующем сезоне», — приводит слова Рууда Tennis Majors.