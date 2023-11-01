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Чесноков: матч Медведев — Димитров был бы украшением финала «Мастерса» в Париже

Чесноков: матч Медведев — Димитров был бы украшением финала «Мастерса» в Париже
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Данила Медведева от болгарского теннисиста Григора Димитрова в матче второго круга «Мастерса» в Париже.

«Потрясающий матч. Я думаю, почему Димитров находится не в топ-10? Он сейчас просто нереально крут, какой-то космический уровень. После того как играешь финал, очень тяжело играть первый круг — у Даниила так и получилось. По сетке в первом круге Медведеву очень не повезло.

У Дани были ошибки. На матчболах были невероятные розыгрыши. Но в этом поражении нет трагедии. Очень жалко, потому что хотелось бы на Даниила подольше посмотреть. Мне жалко, что сейчас Медведев едет домой. Димитров сейчас выложил потрясающий матч. Но что будет дальше? Дальше он будет играть через пень-колоду? Матч Медведев — Димитров был бы украшением финала «Мастерса» в Париже», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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