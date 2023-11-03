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Пегула обыграла Саккари, одержав третью победу подряд на Итоговом турнире WTA

Пегула обыграла Саккари, одержав третью победу подряд на Итоговом турнире WTA
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Американская теннисистка Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. Американка 3 ноября обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Пегула реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Саккари восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Ранее Пегула обыграла Елену Рыбакину (Казахстан) и Арину Соболенко (Беларусь). Саккари, в свою очередь, потерпела третье поражение подряд. Ранее она уступила Соболенко и Рыбакиной.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
03 ноября 2023, пятница. 02:20 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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