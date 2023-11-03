Пегула обыграла Саккари, одержав третью победу подряд на Итоговом турнире WTA
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Американская теннисистка Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA. Американка 3 ноября обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. За это время Пегула реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Саккари восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Ранее Пегула обыграла Елену Рыбакину (Казахстан) и Арину Соболенко (Беларусь). Саккари, в свою очередь, потерпела третье поражение подряд. Ранее она уступила Соболенко и Рыбакиной.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.
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