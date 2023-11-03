«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, продолжится хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 3 ноября

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша) — Григор Димитров (Болгария) — начало матча в 16:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча приблизительно в 17:30 мск.

Новак Джокович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.

Алекс де Минор (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия) — начало матча приблизительно в 23:00 мск.

Напомним, действующим чемпионом турнира серии «Мастерс» является датский теннисист Хольгер Руне.