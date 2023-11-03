Димитров в трёх сетах обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист, 17-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). Спортсмен в трёх сетах 1/4 финала обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За это время Григор Димитров выполнил девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Хуберта Хуркача — 19 подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух. Также оба спортсмена по ходу встречи допустили по две двойные ошибки.

За выход в финал Григор Димитров поборется либо с Кареном Хачановым (Россия, 16), либо со Стефаносом Циципасом (Греция, 7). Соперник болгарского теннисиста определится сегодня, 3 ноября, вечером.