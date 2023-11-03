Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая трансляция матча Итогового турнира WTA

Сегодня, 3 ноября, будет доигран матч группового этапа Итогового турнира WTA, в котором за выход из группы борются первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Встреча была прервана по ходу второго сета вчера при счёте 6:2, 3:5 и возобновится не ранее 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Елены Рыбакиной за выход из группы Бакалар на Итоговом турнире WTA.

Напомним, ранее у теннисисток было семь личных встреч. В четырёх из них победа оставалась за Ариной Соболенко (Ухань—2019, Абу-Даби—2021, Уимблдон—2021, Australian Open—2023), в трёх побеждала Елена Рыбакина (Мировая теннисная лига—2023, Индиан-Уэллс—2023, Пекин—2023).