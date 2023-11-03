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Меликар/Перес обыграли Кравчик/Схурс в группе Итогового турнира WTA

Меликар/Перес обыграли Кравчик/Схурс в группе Итогового турнира WTA
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Восьмые ракетки мира в паре американка Николь Меликар и австралийка Эллен Перес выиграли матч на групповом этапе Итогового турнира WTA. Спортсменки в двух сетах обыграли пятых ракеток мира американку Дезире Кравчик и голландку Деми Схурс и обеспечили себе выход в плей-офф соревнований со второго места. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. По ходу встречи Меликар и Перес выполнили один эйс, реализовали 6 брейк-пойнтов из 15 и допустили одну двойную ошибку. На счету Кравчик и Схурс — три реализованных брейк-пойнта из четырёх и три двойные ошибки.

Группа Майя Каан сыграла все три матча. Первые два места заняли Сторм Хантер (Австралия)/Элисе Мертенс (Бельгия) и Николь Меликар (США)/Эллен Перес (Австралия).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Майя Каан
03 ноября 2023, пятница. 21:35 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Д. Кравчик Д. Схурс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Н. Меликар Э. Перес
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