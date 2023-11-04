Андрей Ольховский: Рублёв был увереннее на корте — обыграл Де Минора по праву

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Париже над австралийским теннисистом Алексом Де Минором.

«Рублёв ожидаемое показал хорошую игру, хороший теннис и обыграл Де Минора по праву. Впереди следующий матч. Андрей показал уверенный теннис. Он контролировал ситуацию, был увереннее и интереснее на корте. Поэтому и 6:1 в третьем сете — разгром», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За право выйти в финал парижского «Мастерса» Андрей Рублёв сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится сегодня, начало запланировано на 19:00 мск.