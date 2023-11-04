Рублёв выиграл первый сет поединка с Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублёв повёл в счёте после первого сета матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже против серба Новака Джоковича. Сет, длившийся 59 минут, завершился со счётом 7:5 в пользу россиянина.

Рублёв сделал в первом сете семь эйсов против пяти у Джоковича. Россиянин за время первого сета не допустил ни одной двойной ошибки, в то время как Джокович совершил одну.

Напомним, победитель этого матча встретится в финале парижского «Мастерса», призовой фонд которого составляет € 5 779 335, с болгарским теннисистом Григором Димитровым (17-я ракетка мира). В первом полуфинале болгарин обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, занимающего шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).