Рублёв выиграл первый сет поединка с Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублёв повёл в счёте после первого сета матча полуфинала турнира серии «Мастерс» в Париже против серба Новака Джоковича. Сет, длившийся 59 минут, завершился со счётом 7:5 в пользу россиянина.
|1
|2
|3
|
|0
|
|1
Рублёв сделал в первом сете семь эйсов против пяти у Джоковича. Россиянин за время первого сета не допустил ни одной двойной ошибки, в то время как Джокович совершил одну.
Напомним, победитель этого матча встретится в финале парижского «Мастерса», призовой фонд которого составляет € 5 779 335, с болгарским теннисистом Григором Димитровым (17-я ракетка мира). В первом полуфинале болгарин обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, занимающего шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).
- 4 ноября 2023
-
20:15
-
19:38
-
18:50
-
17:57
-
16:56
-
16:43
-
15:58
-
15:22
-
14:16
-
14:00
-
13:45
-
13:11
-
12:48
-
12:39
-
12:38
-
11:49
-
11:11
-
10:58
-
10:50
-
10:28
-
09:59
-
09:48
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:00
-
08:04
-
07:01
-
07:00
-
06:24
-
05:00
-
03:46
-
03:01
-
01:44
-
00:38