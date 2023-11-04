Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая трансляция полуфинала «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 4 ноября, состоится полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). За выход в финал сразятся первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Поединок состоится на центральном корте «Берси» и начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Новака Джоковича и Андрея Рублёва за выход в финал парижского «Мастерса» с призовым фондом € 5 779 335.
Соперники встречались пять раз, счёт личных встреч 4-1 в пользу сербского теннисиста. Единственную победу над Джоковичем Рублёв одержал на грунте в финале теннисного турнира в Белграде весной 2022 года.
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