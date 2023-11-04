Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей седьмого игрового дня

В Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый чемпионат WTA – 2023 в одиночном и парном разрядах с призовым фондом $ 9 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого игрового дня.

Одиночный разряд

1/2 финала

Джессика Пегула (США, 5) – Кори Гауфф (США, 3) – начало матча не раньше 1:00 мск.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Ига Свёнтек (Польша, 2) – начало матча приблизительно в 2:30 мск.

Парный разряд

1/2 финала

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (7) — Николь Меликар (СЩА)/Эллен Перес (Австралия) (8) — начало матча не раньше 22:30 мск.

Группа Махауаль

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США) (1) — Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) (6) — начало матча приблизительно в 4:00 мск.