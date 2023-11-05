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Матч Соболенко и Свёнтек в полуфинале Итогового чемпионата WTA остановлен из-за дождя

Матч Соболенко и Свёнтек в полуфинале Итогового чемпионата WTA остановлен из-за дождя
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Сегодня, 5 ноября, проходит полуфинальная встреча в рамках Итогового чемпионата WTA между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и полькой Игой Свёнтек. Матч приостановлен из-за дождя. Игра была поставлена на паузу в начале первого сета, где Швёнтек по геймам вела со счётом 2:1.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). 1/2 финала
05 ноября 2023, воскресенье. 03:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек

Соболенко отобралась в полуфинал из группы Бакалар, где заняла второе место, одержав две победы и потерпев одно поражение. Свёнтек, в свою очередь, попала в плей-офф их группы Четумаль, где заняла первое место, оказавшись сильнее во всех трёх противостояниях.

Также из-за погодных условий не могут продолжить матч пары Веры Звонарёва и Лауры Зигемунд с Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Эта игра также вчера была прервана из-за плохой погоды.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун) — парный разряд. Группа Махауаль
05 ноября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
3 		1
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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