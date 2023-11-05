Матч Соболенко и Свёнтек перенесён на завтра, 6 ноября

Сегодня, 5 ноября, проходила полуфинальная встреча в рамках Итогового чемпионата WTA между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и полькой Игой Свёнтек. Матч был приостановлен из-за дождя, а позже перенесён на завтра. Игра была поставлена на паузу в начале первого сета, где Свёнтек по геймам вела со счётом 2:1. Таким образом, финал чемпионата состоится во вторник.

Соболенко отобралась в полуфинал из группы Бакалар, где заняла второе место, одержав две победы и потерпев одно поражение. Свёнтек, в свою очередь, попала в плей-офф их группы Четумаль, где заняла первое место, оказавшись сильнее во всех трёх противостояниях.

Также из-за погодных условий не смогут продолжить матч пары Веры Звонарёва и Лауры Зигемунд с Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Эта игра вчера так же была прервана из-за плохой погоды.