Матч Соболенко и Свёнтек перенесён на завтра, 6 ноября

Сегодня, 5 ноября, проходила полуфинальная встреча в рамках Итогового чемпионата WTA между представительницей Беларуси Ариной Соболенко и полькой Игой Свёнтек. Матч был приостановлен из-за дождя, а позже перенесён на завтра. Игра была поставлена на паузу в начале первого сета, где Свёнтек по геймам вела со счётом 2:1. Таким образом, финал чемпионата состоится во вторник.
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Соболенко отобралась в полуфинал из группы Бакалар, где заняла второе место, одержав две победы и потерпев одно поражение. Свёнтек, в свою очередь, попала в плей-офф их группы Четумаль, где заняла первое место, оказавшись сильнее во всех трёх противостояниях.
Также из-за погодных условий не смогут продолжить матч пары Веры Звонарёва и Лауры Зигемунд с Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Эта игра вчера так же была прервана из-за плохой погоды.
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