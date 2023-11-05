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Джокович — после победы над Рублёвым: последние 3 дня борюсь со сложным кишечным вирусом

Джокович — после победы над Рублёвым: последние 3 дня борюсь со сложным кишечным вирусом
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович после победы над пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым рассказал о трудностях, которыми сопровождается его выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Напомним, матч Рублёва с Джоковичем завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Новака. Напряжённая встреча продлилась ровно 3 часа. За титул в Париже титулованный серб сразится с бывшей третьей ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Но мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина. Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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