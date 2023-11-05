Итоговый чемпионат WTA — 2023: расписание матчей восьмого игрового дня

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В Канкуне (Мексика) продолжается Итоговый чемпионат WTA – 2023 в одиночном и парном разрядах с призовым фондом $ 9 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня.

Одиночный разряд

1/2 финала

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2) — прерван при счёте 1:2 — начало матча не раньше 0:30 мск.

Парный разряд

Групповой этап

Кори Гауфф/Джессика Пегула (обе — США) (1) — Лаура Зигемунд (Германия)/Вера Звонарёва (Россия) (6) — прерван при счёте 6:3, 1:1 — старт матча запланирован на 20:30 мск.

1/2 финала

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (7) — Николь Меликар (СЩА)/Эллен Перес (Австралия) (8) — начало матча не раньше 21:00 мск.

Парный финал состоится не ранее 3:00 мск. Участники финала ещё не определены.

Матч за титул в одиночном разряде был перенесён на понедельник, 6 ноября. Время пока не уточняется.

Стоит отдельно отметить, что парницам Звонарёва/Зигемунд или Пегула/Гауфф, возможно, придётся играть сразу 3 матча за день ‒ отложенный групповой, парный полуфинал и, в случае победы, финал.