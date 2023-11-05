Григор Димитров – Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 5 ноября определится чемпион последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). За престижный титул сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Григор Димитров в финале «Мастерса» в Париже.

Счёт личных встреч теннисистов — 11-1 в пользу Джоковича. При этом Григор одержал единственную победу на грунте «Мастерса» в Мадриде в 2013-м, то есть более 10 лет назад. С тех пор Новак выиграл у него девять матчей подряд на всех возможных типах кортов — на грунте, траве, открытом харде и харде в зале. Встречались они и в Париже, причём дважды — 4:6, 6:2, 6:3 в 1/8 финала в 2016 году и 7:6(5), 6:4 в полуфинале в 2019-м.