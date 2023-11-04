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Рублёв, Джокович, Димитров, Циципас: онлайн-трансляция полуфиналов Парижа 2023, результаты, сетки, где и когда смотреть

Битва Рублёва c Джоковичем в Париже! Димитров и Циципас уже сражаются. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция полуфиналов Парижа
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Лидеры мирового тенниса сражаются на последнем «Мастерсе» в сезоне. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Суббота – день полуфиналов. Сначала сразятся болгарин Григор Димитров, выбивший из сетки Даниила Медведева, со Стефаносом Циципасом, который убрал с дороги Карена Хачанова. В личных встречах грек ведёт с большим отрывом – 6-1. Ну а в вечерней программе сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв. Серб лидирует в этом противостоянии – 4-1. Он победил на Итоговом-2021, 2022, Australian Open и Уимблдоне-2023, а Андрей отличился в их единственном финале – в Белграде-2022. Кто же пробьётся в финал Парижа-2023? Следите в нашем онлайне.

ATP Masters 1000. Париж-2023. Сетка
Париж. 1/2 финала
04 ноября 2023, суббота. 16:05 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Париж. 1/2 финала
04 ноября 2023, суббота. 19:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Компактное расписание сегодняшних топ-матчей.

ATP-1000. Париж. 1/2 финала
16:00. Григор Димитров — Стефанос Циципас
19:00. Андрей Рублёв — Новак Джокович
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