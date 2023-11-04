Битва Рублёва c Джоковичем в Париже! Димитров и Циципас уже сражаются. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Париже, куда съехались сильнейшие теннисисты мира. Суббота – день полуфиналов. Сначала сразятся болгарин Григор Димитров, выбивший из сетки Даниила Медведева, со Стефаносом Циципасом, который убрал с дороги Карена Хачанова. В личных встречах грек ведёт с большим отрывом – 6-1. Ну а в вечерней программе сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв. Серб лидирует в этом противостоянии – 4-1. Он победил на Итоговом-2021, 2022, Australian Open и Уимблдоне-2023, а Андрей отличился в их единственном финале – в Белграде-2022. Кто же пробьётся в финал Парижа-2023? Следите в нашем онлайне.
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Расписание субботы
Компактное расписание сегодняшних топ-матчей.
16:00. Григор Димитров — Стефанос Циципас
19:00. Андрей Рублёв — Новак Джокович
- 4 ноября 2023
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- 3 ноября 2023
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