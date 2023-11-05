Соболенко — об Итоговом турнире WTA: умираю от смеха или, может, от слёз

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира, высмеяла организацию Итогового турнира WTA, проходящего в Канкуне (Мексика). Помимо проблем с устройством корта и не достроенной вовремя ареной, в последние дни спортсменки столкнулись с ухудшением погоды: ураганным ветром и ливнями.

Соболенко отреагировала на нарезку видео, на которых лучшие теннисистки мира пытаются укрыться от дождя, используя зонты и полотенца, а также стараются справиться со встречным ветром во время подач и розыгрышей. Белоруска написала в социальной сети: «Я умираю от смеха или, может, от слёз», — и добавила несколько смайликов, изображающих смех со слезами.

В ночь на понедельник, 6 ноября, Арина Соболенко будет доигрывать свой матч полуфинала Итогового турнира WTA, в котором она встречается со второй ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек. Встреча теннисисток была прервана из-за погоды после третьего гейма матча.