Джокович стал чемпионом «Мастерса» в Париже, в финале уверенно обыграв Димитрова
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Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и чемпион 24 турниров «Большого шлема», стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция). В финальном матче спортсмен в двух сетах уверенно обыграл 17-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Новак Джокович выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку. На счету Григора Димитрова — пять подач навылет и две двойные ошибки.
Новак Джокович завоевал свой 97-й титул в карьере и шестой в текущем сезоне. Также это чемпионство стало для сербского теннисиста 40-й победой на «Мастерсах» в карьере.
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