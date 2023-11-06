Свёнтек обыграла Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал Итогового турнира WTA. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Свёнтек сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко три подачи навылет, четыре двойных ошибки. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух попыток.

Отметим, матч Соболенко и Свёнтек был растянут на два дня, поскольку в субботу их встреча была прервана в первом сете из-за дождя.

В решающем матче турнира Свёнтек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинальном матче обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:1.