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Соболенко: WTA должна позволить игрокам принимать активное участие в принятии решений

Соболенко: WTA должна позволить игрокам принимать активное участие в принятии решений
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Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о том, хотела ли бы она принимать более активное участие в принятии решений, касающихся теннисисток, в частности о проведении турнира в Канкуне (Мексика).

«В этом-то и проблема. Они просто объявили об этом, и всё. Некоторые игроки просто увидели твит и сказали: «Окей, мы играем в Канкуне». Как будто в WTA просто приняли решение, и всё. Вот в чём проблема. Они не посоветовались с игроками, не узнали, где бы хотели играть они. Безусловно, я хотела бы участвовать в принятии таких решений. Я же должна играть на этих турнирах. И иметь возможность влиять на эти решения было бы очень здорово», ‒ сказала Соболенко на пресс-конференции после полуфинального матча на Итоговом чемпионате WTA.

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