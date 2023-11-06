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Арина Соболенко тремя словами описала своё выступление на Итоговом турнире WTA

Арина Соболенко тремя словами описала своё выступление на Итоговом турнире WTA
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Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко ответила на просьбу журналистов тремя слова описать своё выступление на Итоговом турнире WTA – 2023 в Канкуне (Мексика), а также весь сезон 2023.

«Что касается моего выступления здесь, то сложно… Ужасное. Не лучшее. Очень грустное. А как бы я описала этот сезон? Невероятный. Потрясающий. Самый лучший (смеётся). Жалко, что не могу сказать того же самого об этом турнире», — сказала Соболенко на пресс-конференции после поражения в полуфинале Итогового.

Напомним, в сезоне 2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

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