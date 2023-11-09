Стали известны результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023 в парном разряде

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP – 2023 в парном разряде, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Третий год подряд соревнования восьми сильнейших дуэтов мира пройдут на кортах арены «Пала Альпитур».

«Зелёная» группа

Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (1)

Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4)

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5)

Максимо Гонсалес (Аргентина)/Андрес Мольтени (Аргентина) (7)

«Красная» группа

Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2)

Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3)

Раджив Рам (США)/ Джо Солсбери (Великобритания) (6)

Ринки Хидзиката (Австралия)/Джэйсон Каблер (Австралия) (8).