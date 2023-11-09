Стали известны результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023 в парном разряде
Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата ATP – 2023 в парном разряде, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Третий год подряд соревнования восьми сильнейших дуэтов мира пройдут на кортах арены «Пала Альпитур».
«Зелёная» группа
Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США) (1)
Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4)
Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5)
Максимо Гонсалес (Аргентина)/Андрес Мольтени (Аргентина) (7)
«Красная» группа
Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2)
Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3)
Раджив Рам (США)/ Джо Солсбери (Великобритания) (6)
Ринки Хидзиката (Австралия)/Джэйсон Каблер (Австралия) (8).
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