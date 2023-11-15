Янник Синнер выиграл пять последних матчей с теннисистами из топ-5 рейтинга ATP

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти последних матчах с теннисистами из первой пятёрки мирового рейтинга.

Накануне итальянец обыграл лидера рейтинга ATP сербского теннисиста Новака Джоковича. Матч группового этапа Итогового чемпионата ATP завершился со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера. Ранее итальянский спортсмен дважды обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева, а также одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP) и россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).

16 ноября Янник Синнер встретится с датским спортсменом Хольгером Руне, а Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем.