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Джокович, Синнер, Циципас, Руне: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Циципас бьётся с Руне на Итоговом. Впереди сражение Джокович — Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP 2023
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Лидеры мирового тенниса сражаются на Чемпионате ATP в Турине. В Зелёной группе сегодня важные битвы. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Во вторник в Турине в рамках 2-го тура играют представители Зелёной группы. Программу откроют неудачники 1-го тура Стефанос Циципас и Хольгер Руне, у которых счёт личных встреч 2-0 в пользу датчанина. Хольгер победил на «Ролан Гаррос» и в финале Стокгольма-2022.

Ну а вечером пройдёт битва за единоличное лидерство в группе – Новак Джокович сразится с Янником Синнером. Теннисисты встречались три раза, и во всех случаях успех сопутствовал сербу – в Монте-Карло-2021, на Уимблдоне-2022 и 2023. Как будет на этот раз – узнаем из нашей лайв-трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
14 ноября 2023, вторник. 16:30 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
14 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Вот каким сейчас является положение теннисистов в двух группах перед стартом третьего игрового дня.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

16:04 Даниил Сальников

Расписание вторника

Победитель поединка СиннерДжокович станет лидером Зелёной группы. Ну а проигравший в матче Руне — Циципас станет аутсайдером данного квартета.

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