Циципас бьётся с Руне на Итоговом. Впереди сражение Джокович — Синнер. LIVE!

Лидеры мирового тенниса сражаются на Чемпионате ATP в Турине. В Зелёной группе сегодня важные битвы. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. Во вторник в Турине в рамках 2-го тура играют представители Зелёной группы. Программу откроют неудачники 1-го тура Стефанос Циципас и Хольгер Руне, у которых счёт личных встреч 2-0 в пользу датчанина. Хольгер победил на «Ролан Гаррос» и в финале Стокгольма-2022.

Ну а вечером пройдёт битва за единоличное лидерство в группе – Новак Джокович сразится с Янником Синнером. Теннисисты встречались три раза, и во всех случаях успех сопутствовал сербу – в Монте-Карло-2021, на Уимблдоне-2022 и 2023. Как будет на этот раз – узнаем из нашей лайв-трансляции.

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