Кирьос: со Зверева нужно брать пример в борьбе с последствиями травм. Он вдохновляет меня

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, кто из теннисистов вдохновляет его в борьбе с последствиями травм.

«Для успешного возвращения на корт должны сойтись звёзды. У меня был замечательный прошлый год, и я очень хочу вернуться в тур. Поэтому я делаю всё для этого. Очевидно, ты не знаешь, когда получишь ту или иную травму, но сейчас я просто прохожу реабилитацию и занимаюсь в тренажёрном зале.

Меня вдохновляет Зверев. Если он смог восстановиться после такой серьёзной травмы, то именно с него и нужно брать пример. Он невероятно трудолюбив. Такова его репутация», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.

В текущем сезоне Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом, он получил травму запястья.