Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос вновь отложил своё возвращение на корт.

С 30 ноября по 3 декабря Кирьос должен был выступить на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Сеуле (Южная Корея). Сегодня, 15 ноября, организаторы UTS сообщили, что Ник снялся с соревнований из-за травмы запястья. Австралийца заменит 48-я ракетка мира японец Йосихито Нисиока.

В текущем сезоне Кирьос провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьосу пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом, он получил травму запястья.