Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) третьим поражением подряд. В заключительном матче в Красной группе Рублёв потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Напомним, Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения на групповом этапе. Александр Зверев лишился шансов на место в полуфинале после сегодняшней победы Карлоса Алькараса в матче с Даниилом Медведевым.