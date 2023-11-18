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Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву

Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) третьим поражением подряд. В заключительном матче в Красной группе Рублёв потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Напомним, Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения на групповом этапе. Александр Зверев лишился шансов на место в полуфинале после сегодняшней победы Карлоса Алькараса в матче с Даниилом Медведевым.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 22:40 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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