Рублёв потерпел третье поражение на Итоговом турнире АТР, проиграв Звереву

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) третьим поражением подряд. В заключительном матче в Красной группе Рублёв потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP — 2023.
Напомним, Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения на групповом этапе. Александр Зверев лишился шансов на место в полуфинале после сегодняшней победы Карлоса Алькараса в матче с Даниилом Медведевым.
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