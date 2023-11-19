Владимир Камельзон: российский теннис в этом году порадовал

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон положительно оценил достижения российских теннисистов в этом сезоне.

«Жаль, что Медведев выбыл в полуфинале в Турине. Но мы пришли с хорошим результатом. Медведев и Рублёв — в авангарде российского тенниса. Несмотря на все санкции, Россия всё-таки утверждает своё имя. Я считаю высоким результатом победу на Уимблдоне Рыбакиной, которая сегодня выступает за Казахстан, потому что она выросла у нас. Чемпионка Уимблдона на улице не валяется. Российский теннис порадовал. Медведев, Рублёв, Сафиуллин, Сафин. Есть новый хороший парень Шевченко. Появляются новые ребята», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 18 ноября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового чемпионата ATP и завершил выступления в текущем сезоне. Ранее Андрей Рублёв также завершил сезон на Итоговом турнире, потерпев поражения во всех трёх матчах.