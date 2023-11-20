Анастасия Павлюченкова стала номинантом премии WTA в категории «Возвращение года»

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вошла в список номинантов ежегодной премии Женской теннисной ассоциации (WTA) в категории «Возвращение года».

Напомним, Павлюченкова пропустила бóльшую часть сезона-2022 из-за травмы колена. Она провела вне корта более восьми месяцев. В 2023 году Анастасия вернулась в тур, будучи 844-й ракеткой мира. Россиянка вышла на пик формы на «Ролан Гаррос» — 2023, где дошла до четвертьфинального раунда. Павлюченкова завершила сезон на 58-м месте рейтинга WTA.

Возвращение года:

Маркета Вондроушова (Чехия);

Каролина Мухова (Чехия);

Элина Свитолина (Украина);

Се Шувэй (Китайский Тайбэй);

Анастасия Павлюченкова (Россия).