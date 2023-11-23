Джокович ответил, мечтает ли превзойти Надаля по количеству титулов на «Ролан Гаррос»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, желает ли побить рекорд испанца Рафаэля Надаля по числу титулов на «Ролан Гаррос». У Надаля их 14, а у Джоковича – 3.

Вопрос журналиста к Джоковичу звучал так: «Если кто-то подойдёт к вам с расчётами и скажет, мол, если вы будете играть до 50 лет, то сравняетесь или превзойдёте Надаля по титулам в Париже, как вы отреагируете?»

«Честно говоря, не знаю. Уверен, что моей жене (Елене) это не показалось бы забавным. Я очень доволен всем, чего достиг. Мне не нужно оглядываться на рекорды Рафы в Париже. В моём списке много людей, которыми я горжусь и которые являются частью истории. Если бы я завершил карьеру прямо сейчас, то спокойно мог бы радоваться и гордиться тем, чего добился», — приводит слова Джоковича Marca.