В женском теннисе не хватает лидеров. Возвращение Осаки после родов всё исправит

5 октября Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и ещё около 20 топ-игроков обратились к WTA с жёсткими требованиями. В трёхстраничном письме теннисистки потребовали гарантированную оплату труда, равные призовые с мужчинами, компенсации в случае травм или декрета, гибкое расписание турниров и многое другое. Кроме того, отдельное письмо руководству WTA отправила вторая на тот момент ракетка мира Ига Свёнтек — в нём отмечалось, что она «часть единого фронта, который хочет настоящих перемен».

В ответ глава WTA Стив Саймон пообещал улучшить условия, но всё же очевидно – для того чтобы быть по-настоящему услышанными, девушкам необходимо иметь настоящего лидера в своём движении. Им может стать объявившая о возвращении в теннис спустя полгода после беременности четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака. По складу характера американка – интроверт, она часто плакала после поражений, но во время локдауна осознала, что молчать как о внутренних, так и о внешних проблемах – не выход. С её возвращением (ожидается в январе на Australian Open) у теннисных боссов точно не будет спокойной жизни.

Депрессия накрыла Наоми на пике славы, она хотела купить ферму и уединиться

В январе 2019 года Осака выиграла второй «Шлем» в карьере, показывая шикарную игру – настоящая машина, безмолвная, уверенная в себе и испепеляющая. По крайней мере, такой фанатам представлялась американская теннисистка. Тем удивительнее, что вскоре после победы в Мельбурне Наоми объявила о расставании с тренером Сашей Бажиным, который пришёл в её команду в начале 2018-го и помог забраться на вершину. Ходили слухи об их конфликте из-за денег, но Осака назвала это чушью: «Деньги ни при чём. Не собираюсь говорить о Бажине ничего плохого, благодарна ему за всё, что он сделал. Тем не менее не хочу ставить свой успех выше счастья и комфорта. Если мне не нравится находиться рядом с определёнными людьми, я не буду пытать себя».

Наоми с тренером Дженкинсом Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Во время расставания с Бажиным американка судилась со своим первым тренером Кристофом Жаном, претендовавшим на 20% заработков Осаки. Специалист утверждал, что, когда Наоми было 13 лет, её отец не мог оплачивать тренировки и подписал соответствующее соглашение. Деньги на кону стояли немалые – на тот момент призовые Осаки составляли более $ 10 млн. Суд встал на сторону девушки, постановив, что иск Жана не имеет оснований.

В команду Осаки вошёл Джермейн Дженкинс, известный как спарринг-партнёр Винус Уильямс. Выдающихся результатов Наоми с ним не добилась, более того – потеряла звание первой ракетки мира. Но именно во время работы с темнокожим (важное уточнение) Джермейном с американкой произошли существенно повлиявшие на её дальнейшую жизнь и карьеру изменения. Летом 2019 года команда Осаки готовилась к турниру в Бирмингеме, и после одной из тренировок Дженкинс предложил посмотреть сериал Netflix «Когда они нас видят». Драма основана на реальной истории пяти чернокожих подростков из Гарлема, ложно обвинённых в жёстоком сексуальном нападении в Центральном парке Нью-Йорка.

Сериал произвёл неизгладимое впечатление на теннисистку, которая к тому моменту испытывала определённые внутренние противоречия, но не могла разобраться с этими сигналами. «Однажды я проснулась перед одним из матчей и задумалась: в чëм смысл моей жизни? Может, мне просто купить ферму и что-нибудь выращивать? Я задумалась о том, что сможет заново зажечь во мне искру. Я сидела и думала об этом, а потом мне нужно было идти на матч. Я играла и плакала, но в итоге выиграла. Внутри я надеялась, что проиграю и мне больше не придётся там находиться», – срывало крышу Осаке.

Задавалась вопросом «кто я?», вышла на финал US Open в маске с именем убитого мальчика

Тогда теннисистка связала это с переутомлением или выгоранием. Она сделала небольшой перерыв, а потом снова начала играть на турнирах, но приступы стали повторяться. Наоми решила, что держать проблемы в себе – особенность её характера и придётся принять эту действительность. Просмотр «Когда они нас видят» пробил толстую броню кокона Осаки, в который она осознанно себя поместила, стараясь не замечать или отстраняясь от предлагаемых внешним миром вызовов. Главным вопросом, терзавшим Наоми, был «кто я?».

В 2018 году Серена довела до слёз Фото: Julian Finney/Getty Images

Спортсменка восприняла начавшуюся в 2020 году пандемию и образовавшийся в связи с нею перерыв в выступлениях как шанс разобраться в себе. Острую же необходимость действовать теннисистка ощутила после непредумышленного убийства темнокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским в мае 2020 года. Осака полетела в Миннеаполис со своим парнем, рэпером Cordae, через несколько дней после убийства. Она скорбела вместе с жителями, мирно протестовала и постоянно спрашивала себя, что она может сделать для изменения порядка вещей и безопасности людей. Через эту борьбу теннисистка искала самовыражение и раскрывалась.

«Сколько я себя помню, люди пытались дать мне определение. Я никогда не подпадала ни под одно описание, но люди так быстро навешивают на меня ярлык. Она японка? Американка? Гаитянка? Чёрная? Азиатка? Послушайте, я всё это одновременно. Я родилась в Осаке, Япония, в семье гаитянского отца и японской матери. Годы своего становления провела в США. Я дочь, сестра, друг и подруга. Я азиатка, я чёрная и я женщина. Я больше не спрашиваю, кто я. Я – Наоми Осака», – написала девушка пламенную колонку в Esquire.

После очередной волны протестов в августе того же года Наоми приняла решение сняться с полуфинала турнира в Цинциннати в знак протеста против расизма. «Я не могу играть в теннис, потому что сейчас есть гораздо более важные вещи», – бунтовала американка. Месяц спустя она вышла на финал US Open — 2020 в маске с именем Тамира Райса – 12-летнего мальчика, застреленного в Кливленде белым полицейским в 2014 году.

В маске с именем застреленного мальчика Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Волевая победа над Викторией Азаренко (1:6, 6:3, 6:3) позволила американке ненадолго обрести уверенность и спокойствие, потому что её предыдущий успех в Нью-Йорке в 2018 году был омрачён скандалом Серены Уильямс с судьёй на вышке Карлосом Рамосом. Соперница буквально дала понять Осаке, что та победила благодаря ошибкам арбитра, чем довела молодую чемпионку до слёз.

После рождения дочери обрела внутреннюю гармонию, готова к новым победам

С тех пор Наоми решила, что никогда не будет держать боль в себе – плевать, что это может кому-то не понравиться или даже будет стоить финансовых потерь. В 2021 году она почувствовала психологический дискомфорт во время «Ролан Гаррос» и отказалась от общения с прессой. За это американку оштрафовали на $ 15 тыс., а другие «Шлемы» жёстко предупредили, чтобы она впредь не позволяла себе подобных вольностей. В ответ Наоми покинула Париж и снялась с Уимблдона.

«У меня часто возникало ощущение, что люди вообще не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Напряжение особенно сильно, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас часто сажают и часто задают нам вопросы, которые уже не раз задавали, или вопросы, которые сеют в нас сомнения. И я не буду тратить время на людей, которые во мне сомневаются», – объяснила Наоми.

Наоми на последнем месяце беременности Фото: из личного архива Наоми Осаки

Осака провела время с семьёй и друзьями, после этого зажгла огонь на домашней Олимпиаде в Токио и пожертвовала призовые от турнира в Цинциннати на ликвидацию последствий землетрясения в Гаити, откуда родом её отец. Ещё одним шагом постижения себя и возможности влиять на этот мир является согласие теннисистки снять о себе сериал. В конце 2021 года трёхсерийный откровенный рассказ Наоми о взрослении и исследовании своих культурных корней вышел на Netflix. «Она невероятный лидер своего поколения в том смысле, что действительно выбирает, как и когда она хочет использовать свой голос. Я думаю, что это признак силы, а не уязвимости», – считает режиссёр сериала Гарретт Брэдли.

Последний матч Наоми провела осенью 2022 года, вскоре объявив о беременности. В январе она родила дочь Шай и призналась в интервью People, что обрела, наконец, внутреннюю гармонию. «Хочу, чтобы дочь увидела мою игру и сказала: «О, так это же моя мама!» – рассказала теннисистка, которая возобновила тренировки спустя всего месяц после родов. Она намерена вернуться на Australian Open и показать миру свою лучшую версию – сильную, самодостаточную и голодную до побед. А если что-то пойдёт не так, то можно не сомневаться – остро реагирующая на несправедливость любого рода Наоми готова будет постоять не только за себя, но и за других игроков. Её голос теперь звучит звонко и гордо.