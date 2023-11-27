Даниил Медведев одержал больше всех побед над игроками из топ-20 рейтинга ATP в 2023 году

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 27 побед над игроками из топ-20 рейтинга ATP в сезоне 2023 года.

Российский спортсмен стал лучшим по этому показателю в минувшем сезоне. Вторым по количеству побед над теннисистами из первой двадцатки рейтинга ATP в сезоне 2023 года стал первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он выиграл 25 матчей. Тройку замкнул испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий второе место в мировом рейтинге. Испанец одержал победу в 24 матчах.

Напомним, Медведев завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы (над россиянином Андреем Рублёвым и немцем Александром Зверевым) и потерпел одно поражение (от испанца Карлоса Алькараса).