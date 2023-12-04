Дядя Надаля: Рафа не думал о завершении карьеры, он не хочет уходить травмированным

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о перспективах своего племянника в преддверии его возвращения на корт после тяжёлой травмы.

«У Рафаэля всё в порядке, он вновь тренируется с высокой интенсивностью. Его главной мечтой является выступление на «Ролан Гаррос». Сомневаюсь, что Рафа думал о завершении карьеры [в этом году]. Он не раз говорил мне, что не хочет уходить травмированным.

Он хочет провести достойный сезон, попытаться вновь заиграть на высоком уровне. Он понимает, что будет очень сложно, потому что с каждым годом это становится всё труднее и труднее. Он считает, что если его организм будет в порядке, то у него хорошие шансы победить на «Ролан Гаррос».

Поначалу он довольно плохо передвигался по корту, но за последние три недели всё наладилось. Главное – не пытаться выиграть, а чувствовать, что играешь хорошо.

У него есть желание продолжать. Он обожает теннис, любит соревноваться. Его мечта – в последний раз выступить на турнирах, которые он любит. Чем больше он будет играть, тем выше будет уровень его тенниса. Мы знаем, что его ноги уже не те, что были 10 лет назад, но в голове у него ничего не изменилось. У него все та же целеустремлённость», – приводит слова Тони Tennis Majors.

Напомним, Рафаэль Надаль вернётся на корт на турнире в Брисбене (Австралия) в начале января 2024 года.