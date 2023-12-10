Арина Соболенко и Онс Жабер проведут выставочный матч в Саудовской Аравии 26 декабря

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко проведёт выставочный матч с шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер на Tennis Cup в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает TennisUpToDate.

Их встреча была анонсирована заранее, а сейчас стала известна её точная дата – 26 декабря.

Теннисистки встречались на корте 6 раз, Соболенко одержала 4 победы. По ходу прошедшего сезона у спортсменок было 2 очных матча. Жабер обыграла Соболенко в полуфинале Уимблдона, но затем белоруска взяла реванш в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Соболенко и Жабер завершили сезон выступлением на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне (Мексика). Представительница Туниса не смогла преодолеть групповой этап, а Арина дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице розыгрыша Иге Свёнтек (Польша).