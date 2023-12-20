Американская теннисистка Слоан Стивенс рассказала, какие четыре урока она усвоила за 2023 год.

«Людям на тебя наплевать, но они будут тебя использовать, пока не получат желаемое. Ближний круг должен быть небольшим. Ты можешь всё что угодно. Никому не одалживай деньги: их никогда не вернут», — сказала Стивенс на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, в январе 2022 года Стивенс вышла замуж за американского футболиста Жози Алтидора. Позднее она заявила, что намерена в ближайшем будущем стать многодетной матерью. «Я готовлю себя к будущему. Заморожу свои яйцеклетки в это межсезонье. Я уже начала этот процесс. Мне всегда хотелось это сделать, потому что я не хочу выбирать между карьерой и созданием семьи», — заявила Стивенс.

В последний раз в этом году Стивенс выходила на корт на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре. Там она дошла до второго круга.