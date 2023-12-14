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Анна Блинкова, Элисе Мертенс и Слоан Стивенс заявились на турнир WTA-250 в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова заявлена на хардовый турнир категории WTA-250 в Хобарте (Австралия), сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 8 по 13 января 2024 года.

Помимо россиянки участие в соревнованиях примут бельгийская спортсменка Элисе Мертенс, американские теннисистки Слоан Стивенс, Даниэль Коллинз и Эмма Наварро, а также экс-россиянка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию.

Напомним, Блинкова попала в список спортсменок, которые выступят на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Кроме Блинковой на турнир «Большого шлема» заявлены россиянки Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова, Элина Аванесян, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Australian Open — 2024 пройдёт с 14 по 28 января.