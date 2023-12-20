Представлен официальный постер «Ролан Гаррос» — 2024

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции на официальном сайте опубликовала официальный постер турнира «Большого шлема», который пройдёт в 2024 году.

Автором постера 45-го розыгрыша «Ролан Гаррос» стал фотограф Поль Русто. При создании работы Русто использовал возможности искусственного интеллекта. На постере изображена река Сена, протекающая через Париж.

Фото: пресс-служба «Ролан Гаррос»

«Я хотел изобразить Париже, но также передать особый цвет грунтового корта. Я думал разместить корт на стене, на улице, на здании. Когда смотришь на город сверху, он обычно серый, и я предположил, что он может приобрести охристый цвет кортов турнира. Затем мне в голову пришла идея изобразить Сену. У меня не было времени сделать фотографии во время соревнований. У меня было много идей, но реализовать их с помощью фотографии было невозможно, поэтому я обратился к искусственному интеллекту. Это позволило воплотить идеи в реальность и показать, что теннис захватил Париж», — отметил Русто.