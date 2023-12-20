Соболенко, Бадоса, Димитров и Циципас встретились в Абу-Даби

Известные теннисисты Арина Соболенко, Паула Бадоса, Григор Димитров и Стефанос Циципас сделали совместную фотографию в Абу-Даби.

Соболенко завершила сезон-2023 на Итоговом чемпионате WTA, который прошёл в Канкуне (Мексика). Она не без труда вышла из группы, но в полуфинале со счётом 3:6, 2:6 проиграла польке Иге Свёнтек. Из-за этого поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA — Свёнтек завоевала в Канкуне титул и вернулась на вершину рейтинга.

Димитров завершил сезон-2023 на 14-й строчке рейтинга ATP. Последним его турниром стал «Мастерс» в Париже (Франция), где он дошёл до финала и проиграл там 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Бадоса досрочно завершила сезон-2023 из-за травмы спины. В последний раз Паула выходила на корт в июле, на Уимблдоне-2023, где прошла один круг. В данный момент она занимает 66-ю строчку рейтинга WTA.