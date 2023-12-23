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Соболенко обыграла Свёнтек в матче группового этапа Мировой теннисной лиги

Соболенко обыграла Свёнтек в матче группового этапа Мировой теннисной лиги
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Теннисистки провели на корте 34 минуты. За это время Арина Соболенко выполнила три эйса и реализовала один брейк-пойнт. На счету Иги Свёнтек — одна подача навылет.

Ранее в матче парного разряда Ига Свёнтек, выступавшая с француженкой Каролин Гарсией, обыграла Арину Соболенко, которая играла в дуэте с испанкой Паулой Бадосой.

В рамках группового этапа WTL остался только один матч — между норвежцем Каспером Руудом и болгарином Григором Димитровым. Затем станут известны участники финальной стадии турнира.

Мировая теннисная лига. Группа
23 декабря 2023, суббота. 18:35 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 1
1
     
0 4
1 6
     
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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