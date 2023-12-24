Рублёв и Медведев обыграли Харриса и Димитрова в парном матче на турнире WTL

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, выступающие на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) за команду «Иглз», одержали в финальный день соревнований победу в матче мужского парного разряда. Спортсмены обыграли представителей команды «Кайтс» Ллойда Джорджа Харриса (ЮАР) и Григора Димитрова (Болгария) со счётом 6:3 и вывели свою команду вперёд по выигранным встречам.
Теннисисты провели на корте 26 минут. За это время Рублёв и Медведев выполнили три эйса и реализовали один брейк-пойнт. На счету Харриса и Димитрова — одна подача навылет. Также каждый из дуэтов допустил по одной двойной ошибке.
Далее на корт выйдут американка Софья Кенин («Иглз») и белоруска Арина Соболенко («Кайтс»), которые проведут матч в одиночном разряде.
- 24 декабря 2023
-
19:40
-
19:32
-
18:53
-
18:33
-
18:06
-
17:56
-
12:44
-
11:59
-
00:30
-
00:07
- 23 декабря 2023
-
22:43
-
21:31
-
20:19
-
19:19
-
18:31
-
17:45
-
17:17
-
16:23
-
12:28
-
11:48
-
00:29
- 22 декабря 2023
-
23:22
-
22:29
-
17:31
-
17:23
-
16:55
-
16:07
-
15:56
-
15:46
-
15:27
-
14:28
-
13:57
-
12:56
-
12:35
-
11:11