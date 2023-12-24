Рублёв и Медведев обыграли Харриса и Димитрова в парном матче на турнире WTL

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, выступающие на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) за команду «Иглз», одержали в финальный день соревнований победу в матче мужского парного разряда. Спортсмены обыграли представителей команды «Кайтс» Ллойда Джорджа Харриса (ЮАР) и Григора Димитрова (Болгария) со счётом 6:3 и вывели свою команду вперёд по выигранным встречам.

Теннисисты провели на корте 26 минут. За это время Рублёв и Медведев выполнили три эйса и реализовали один брейк-пойнт. На счету Харриса и Димитрова — одна подача навылет. Также каждый из дуэтов допустил по одной двойной ошибке.

Далее на корт выйдут американка Софья Кенин («Иглз») и белоруска Арина Соболенко («Кайтс»), которые проведут матч в одиночном разряде.