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Рублёв и Медведев обыграли Харриса и Димитрова в парном матче на турнире WTL

Рублёв и Медведев обыграли Харриса и Димитрова в парном матче на турнире WTL
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, выступающие на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) за команду «Иглз», одержали в финальный день соревнований победу в матче мужского парного разряда. Спортсмены обыграли представителей команды «Кайтс» Ллойда Джорджа Харриса (ЮАР) и Григора Димитрова (Болгария) со счётом 6:3 и вывели свою команду вперёд по выигранным встречам.

Теннисисты провели на корте 26 минут. За это время Рублёв и Медведев выполнили три эйса и реализовали один брейк-пойнт. На счету Харриса и Димитрова — одна подача навылет. Также каждый из дуэтов допустил по одной двойной ошибке.

Далее на корт выйдут американка Софья Кенин («Иглз») и белоруска Арина Соболенко («Кайтс»), которые проведут матч в одиночном разряде.

Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 18:55 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
6
3
         
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Л. Харрис Г. Димитров
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