«Наращиваю мышечную массу». Алина Корнеева рассказала о тренировках в Академии Надаля

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева сравнила, чем отличалась подготовка к сезону в Академии Надаля от прошлой поездки в этот теннисный центр.

«В прошлый раз мне нужно было здесь учиться в школе – по возрасту это обязательное требование. Сейчас мне уже 16, и под это правило я не попадаю, поэтому мне легче. А так я не могу сказать, что что-то поменялось, просто здесь хорошие условия для тренировок. Всё в одном месте, мне нравится, как здесь проходит ОФП, работа на корте, восстановление. Мне так же сложно, что я нахожусь вне дома, потому что я привыкла тренироваться в Москве, со своими тренерами. Но, я понимаю, что это период, который надо пройти. И я не говорю о переезде – пока я здесь только тренируюсь.

Какие отличия от тренировок в Москве? Во-первых, мне нравится, что в игровом плане здесь мне ничего не меняют. Видение игры и те аспекты, которые необходимо улучшать, полностью совпадают с мнением тренерского штаба в Москве. В плане ОФП изменения есть. В Москве я много бегаю, а здесь мне обозначили необходимость наращивания мышечной массы и развития силы. Так как я уже начинаю играть со взрослыми женщинами, а они все достаточно мощные, поэтому и мне нужно быть готовой к этой скорости и силе удара. Поэтому основной акцент в занятиях ОФП именно на этом. Объём тренировочной нагрузки здесь выше, чем в Москве. Я стараюсь регулировать это по своему самочувствию и иногда, если понимаю, что тяжело, прошу снизить нагрузку», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» можно прочитать 30 декабря, в 14:00.