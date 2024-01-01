Павлюченкова проиграла американке Анисимовой в первом матче нового сезона
Поделиться
Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон-2024.
Павлюченкова провела первый матч в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче первого круга Павлюченкова со счётом 5:7, 4:6 проиграла 22-летней американке с русскими корнями Аманде Анисимовой (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.
Следующей соперницей Анисимовой в Окленде станет чешка Мари Боузкова (5).
Комментарии
- 1 января 2024
-
12:02
-
12:00
-
11:31
-
11:18
-
10:36
-
09:16
-
08:57
-
04:58
- 31 декабря 2023
-
20:37
-
19:46
-
17:43
-
16:30
-
15:22
-
14:49
-
14:27
-
14:10
-
13:41
-
12:48
-
12:09
-
11:54
-
11:26
-
11:02
-
11:00
-
10:25
-
10:17
-
09:30
-
07:13
-
05:43
-
05:27
- 30 декабря 2023
-
21:35
-
21:01
-
19:11
-
18:51
-
18:50
-
18:24
Партнерский контент