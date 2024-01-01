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Павлюченкова проиграла американке Анисимовой в первом матче нового сезона

Павлюченкова проиграла американке Анисимовой в первом матче нового сезона
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон-2024.

Павлюченкова провела первый матч в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче первого круга Павлюченкова со счётом 5:7, 4:6 проиграла 22-летней американке с русскими корнями Аманде Анисимовой (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Следующей соперницей Анисимовой в Окленде станет чешка Мари Боузкова (5).

Окленд (ж). 1-й круг
01 января 2024, понедельник. 10:05 МСК
Аманда Анисимова
373
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Анастасия Павлюченкова
60
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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