Павлюченкова проиграла американке Анисимовой в первом матче нового сезона

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон-2024.

Павлюченкова провела первый матч в 2024 году на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче первого круга Павлюченкова со счётом 5:7, 4:6 проиграла 22-летней американке с русскими корнями Аманде Анисимовой (WC). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 56 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Анисимовой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Следующей соперницей Анисимовой в Окленде станет чешка Мари Боузкова (5).