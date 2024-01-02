Эмма Радукану одержала победу в первом матче после возвращения в тур

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу британской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Радукану трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету румынской спортсменки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Этот матч стал первым для Радукану после продолжительной паузы. В 2023 году британка провела лишь девять матчей, после чего перенесла две операции на руках. Также теннисистке сделали небольшую операцию на голеностопе. С марта 2023 года Радукану не выходила на корт.