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Эмма Радукану одержала победу в первом матче после возвращения в тур

Эмма Радукану одержала победу в первом матче после возвращения в тур
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Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе в матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу британской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Радукану трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету румынской спортсменки два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Этот матч стал первым для Радукану после продолжительной паузы. В 2023 году британка провела лишь девять матчей, после чего перенесла две операции на руках. Также теннисистке сделали небольшую операцию на голеностопе. С марта 2023 года Радукану не выходила на корт.

Окленд (ж). 1-й круг
02 января 2024, вторник. 09:20 МСК
Елена-Габриэла Русе
134
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		4 7
         
Эмма Радукану
301
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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