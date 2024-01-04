Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В матче третьего круга соперницей Соболенко была китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 33-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счётом 6:1, 6:0. Белорусская теннисистка девять раз подала навылет против одного эйса у соперницы и допустила две двойные ошибки против четырёх у Чжу Линь.
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В четвертьфинале хардового турнира с призовым фондом $ 1 736 763 Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (18-я ракетка мира). Их поединок состоится в пятницу, 5 января 2024 года, и начнётся не ранее 3:00 мск.
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