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Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче третьего круга соперницей Соболенко была китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 33-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счётом 6:1, 6:0. Белорусская теннисистка девять раз подала навылет против одного эйса у соперницы и допустила две двойные ошибки против четырёх у Чжу Линь.

Брисбен (ж). 3-й круг
04 января 2024, четверг. 13:30 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Чжу Линь
33
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

В четвертьфинале хардового турнира с призовым фондом $ 1 736 763 Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (18-я ракетка мира). Их поединок состоится в пятницу, 5 января 2024 года, и начнётся не ранее 3:00 мск.

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