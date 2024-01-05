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Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала полуфиналисткой турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), проходящего с 1 по 7 января.

В четвертьфинальном матче турнира украинская спортсменка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, занимающей 36-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась победой Свитолиной со счётом 6:0, 6:3.

Окленд (ж). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 11:55 МСК
Мари Боузкова
36
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Элина Свитолина
25
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Соперницей Элины Свитолиной по полуфиналу хардового турнира в Окленде с призовым фондом $ 267 082 станет китайская теннисистка Сиюй Ван (71-я ракетка мира), обыгравшая в четвертьфинале француженку Диан Парри (76-е место рейтинга WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

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