Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала полуфиналисткой турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), проходящего с 1 по 7 января.

В четвертьфинальном матче турнира украинская спортсменка встречалась с чешской теннисисткой Мари Боузковой, занимающей 36-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 5 минут, завершилась победой Свитолиной со счётом 6:0, 6:3.

Соперницей Элины Свитолиной по полуфиналу хардового турнира в Окленде с призовым фондом $ 267 082 станет китайская теннисистка Сиюй Ван (71-я ракетка мира), обыгравшая в четвертьфинале француженку Диан Парри (76-е место рейтинга WTA) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.