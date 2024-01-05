Арина Соболенко обыграла Дарью Касаткину в 1/4 финала турнира в Брисбене

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале Соболенко встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной (18-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу теннисистки из Беларуси.

За выход в финал хардового турнира Brisbane International с призовым фондом $ 1 736 763 Арина Соболенко поспорит с соотечественницей Викторией Азаренко, обыгравшей ранее Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 3:6, 7:5.