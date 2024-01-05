Арина Соболенко обыграла Дарью Касаткину в 1/4 финала турнира в Брисбене
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В четвертьфинале Соболенко встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной (18-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу теннисистки из Беларуси.
Брисбен (ж). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 11:40 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
За выход в финал хардового турнира Brisbane International с призовым фондом $ 1 736 763 Арина Соболенко поспорит с соотечественницей Викторией Азаренко, обыгравшей ранее Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 3:6, 7:5.
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