Соболенко отреагировала на присутствие Джуда Лоу на своём матче

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на новость о присутствии актёра Джуда Лоу на матче 1/4 финала турнира в Брисбене против россиянки Дарьи Касаткиной.

Фото: Кадр из трансляции матча Арины Соболенко и Дарьи Касаткиной

«Вау! Спасибо, что никто мне этого не сказал. И большое спасибо за поддержку. Я тебя найду», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе Brisbane International на корте после матча.

Напомним, Соболенко одержала победу над Касаткиной со счётом 6:1, 6:4 и вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где встретится с соотечественницей Викторией Азаренко, занимающей 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором полуфинале сойдутся чешская теннисистка Линда Носкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.