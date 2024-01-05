Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко отреагировала на присутствие Джуда Лоу на своём матче

Соболенко отреагировала на присутствие Джуда Лоу на своём матче
Комментарии

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на новость о присутствии актёра Джуда Лоу на матче 1/4 финала турнира в Брисбене против россиянки Дарьи Касаткиной.

Фото: Кадр из трансляции матча Арины Соболенко и Дарьи Касаткиной

«Вау! Спасибо, что никто мне этого не сказал. И большое спасибо за поддержку. Я тебя найду», — сказала Соболенко в интервью пресс-службе Brisbane International на корте после матча.

Напомним, Соболенко одержала победу над Касаткиной со счётом 6:1, 6:4 и вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где встретится с соотечественницей Викторией Азаренко, занимающей 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Во втором полуфинале сойдутся чешская теннисистка Линда Носкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android