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Рафаэль Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене

Рафаэль Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий после длительного отсутствия в туре 672-е место в рейтинге ATP, не смог выйти в 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В четвертьфинале испанец уступил австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (55-я ракетка мира).

Матч, продолжавшийся 3 часа 26 минут, завершился победой Томпсона со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Надаль выполнил семь эйсов против восьми у соперника и допустил две двойные ошибки против трёх у Джордана Томпсона.

Брисбен (м). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 13:35 МСК
Рафаэль Надаль
672
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 6 3
5 		7 8 6
         
Джордан Томпсон
55
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

В полуфинале хардового турнира с призовым фондом $ 661 585 австралиец сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (14-е место в рейтинге ATP), прошедшим в четвертьфинале австралийца Ринки Хидзикату (6:1, 6:4).

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